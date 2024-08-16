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Göztepe, Fenerbahçe'yi İzmir'de Ağırlıyor

Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yarın karşılaşıyor. Maç, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:13
Göztepe, Fenerbahçe'yi İzmir'de Ağırlıyor

Göztepe, Fenerbahçe'yi Bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, yarın Fenerbahçe'yi İzmir'de ağırlayacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Bu kritik mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Sakatlık ve Performans Durumu

Ev sahibi takım Göztepe, önemli oyuncusu Kuryu Matsuki'nin sakatlığıyla mücadele etmekte. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e dönen Göztepe, ilk hafta mücadelesinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak, son 16 maçında galibiyet alamadı. 2021-2022 sezonunun son periyodunda yaşadığı kötü sonuçlar, takımın moralini olumsuz etkiledi.

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