Göztepe, Furkan Bayır'ı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken takımlarından Göztepe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamlede bulundu. Kulübün resmi açıklamasına göre, Furkan Bayır ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2000 doğumlu stoper Furkan Bayır, son olarak Corendon Alanyaspor forması giymekteydi. Süper Lig kariyerinde toplamda 82 maça çıkan Bayır, U21 Milli Takımı'nda ise 4 kez sahne aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Alanyaspor ile ligde 4 maçta görev alan Bayır, Göztepe'nin savunmasında önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.