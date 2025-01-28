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Göztepe, Furkan Bayır'ı Transfer Etti

Göztepe, savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:33
Göztepe, Furkan Bayır'ı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken takımlarından Göztepe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamlede bulundu. Kulübün resmi açıklamasına göre, Furkan Bayır ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2000 doğumlu stoper Furkan Bayır, son olarak Corendon Alanyaspor forması giymekteydi. Süper Lig kariyerinde toplamda 82 maça çıkan Bayır, U21 Milli Takımı'nda ise 4 kez sahne aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Alanyaspor ile ligde 4 maçta görev alan Bayır, Göztepe'nin savunmasında önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

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