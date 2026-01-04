DOLAR
Göztepe, Guilherme Luiz'i 4,5+1 Yıllık Sözleşmeyle Kadrosuna Kattı

Göztepe, 2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz'i 4,5+1 yıl opsiyonlu sözleşmeyle kadrosuna kattı; öncesinde Alexis Antunes transferi duyurulmuştu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 19:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:04
Göztepe, Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil etti

Göztepe, 2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz i kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı.

Ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme hamlelerini hızlandıran İzmir temsilcisi, ilk olarak İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes i transfer etmişti. Ardından Brezilya nın Ceara Sporting takımında forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Luiz i de renklerine bağladı.

Sözleşme ve kulüp açıklaması

Göztepe nin açıklamasında, 2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz ifadelerine yer verildi.

Transfer, Göztepe nin devre arası planlaması kapsamında yapılan önemli hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor. Kulübün hedefi, sezona takviyelerle daha rekabetçi bir şekilde devam etmek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

