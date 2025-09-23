Göztepe, ikas Eyüpspor Deplasmanı Öncesi Çift Antrenmanla Hazır

Antrenman Detayları

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maç hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre takım, sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmaları ile başladı. Saha bölümünde oyuncular düz koşu ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise sarı-kırmızılılar yine dar alanda oyun oynadı ve günü savunma-hücum varyasyonları ile tamamladı.

Maç Bilgisi

Göztepe, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'un konuğu olacak.