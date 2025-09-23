Göztepe, ikas Eyüpspor Deplasmanı Öncesi Çift Antrenmanla Hazır
Antrenman Detayları
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maç hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre takım, sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmaları ile başladı. Saha bölümünde oyuncular düz koşu ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise sarı-kırmızılılar yine dar alanda oyun oynadı ve günü savunma-hücum varyasyonları ile tamamladı.
Maç Bilgisi
Göztepe, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'un konuğu olacak.