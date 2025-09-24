Göztepe, ikas Eyüpspor deplasmanına hazırlanıyor

Göztepe, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kulübün açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Takımın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapılırken, ikinci bölümde 10'a 10 oyunla tempo ve takım organizasyonları üzerine yoğunlaşıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'un konuğu olacak.