Göztepe, ikas Eyüpspor deplasmanına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig 7. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarına devam etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:50
Kulübün açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürdü.

Antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Takımın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapılırken, ikinci bölümde 10'a 10 oyunla tempo ve takım organizasyonları üzerine yoğunlaşıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'un konuğu olacak.

