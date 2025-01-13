Göztepe, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Geçti: 1-0

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 önde kapadı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:05
Göztepe, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Geçti: 1-0

Trendyol Süper Lig'in 19. Haftasında Göztepe Üstünlük Sağladı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Göztepe - Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarıda Öne Geçti

Maçın başlama düdüğünden itibaren Göztepe, 2. dakikada sağ kanattan Nielsen'in ortasında Romulo'nun kaleye gönderdiği şutla ilk tehlikeyi yarattı. Kaleci Gianniotis, bu pozisyonda topu güçlükle kornere çelerek takımını tehlikeden kurtardı.

Göztepe, 7. dakikada öne geçmeyi başardı. Dennis'in sağdan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Tijanic, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa'nın Çabaları Yetersiz Kaldı

22. dakikada ise Kasımpaşa'nın hücumunda Hajradinovic'in ceza sahası içindeki vuruşu, üsten dışarı gitti. Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapatarak avantaj elde etti.

Göztepe'nin liderliğiyle sonuçlanan bu ilk yarı, taraftarlarını heyecanlandırmaya devam etti.

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