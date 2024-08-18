Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Beraberliği Hak Ettik'

Göztepe-Fenerbahçe Maçının Ardından

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Stoilov, maçın son dakikalarında gelen beraberliğin kesinlikle hak ettikleri bir sonuç olduğunu dile getirdi.

Futbol Savaşı

Stoilov, müsabakada tam anlamıyla bir futbol savaşı yaşandığını belirtti. Her iki takımın da kazanmak için elinden geleni yaptığını ifade etti. "Son dakikalarına kadar bu beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda takımım taktiksel disiplinden vazgeçmedi. Ancak penaltı sonrası bir konsantrasyon kaybı yaşadık ve kısa sürede 2. golü kalemizde gördük" dedi.

Taraftara Teşekkür

İkinci yarıda toparlandıklarını belirten Stoilov, golleri aradıklarını ve taraftarlarının desteğinin bu süreçte büyük önem taşıdığını vurguladı. "Gerçekten biz taraftarlarımızla birlikteyken her maçı değiştirebiliriz. Bu maç kaybedilseydi bile gösterdiğimiz mücadele çok değerliydi" diye ekledi.

Takımın Geleceği

Yeni katılan oyuncularla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Stoilov, takıma zaman tanınması gerektiğini söyledi. "En kısa sürede en güçlü potansiyelimize ulaşmamız gerekiyor ve bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakemler ve Hedefler

Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Stoilov, bu kararların üzerinde durmak istemediğini, asıl odaklarının sahadaki hatalarını düzeltmek olduğunu ifade etti. Ayrıca Göztepe'nin kendi oyun tarzını her maçta yansıtması gerektiğini belirterek, "Avrupa hedefi neden olmasın? Bunu başarmak için sonuna kadar çalışmalıyız" dedi.