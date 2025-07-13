Göztepe, Rijeka'yı 1-0 Yendi: Slovenya'daki Hazırlık Maçının Detayları

Göztepe, Slovenya'da Rijeka'yı Geçti

Göztepe, Hırvatistan temsilcisi Rijeka ile hazırlık maçı yaparak forma giydi. 20 Temmuz Pazar'a kadar hazırlıklarını sürdürecek olan Göztepe, bu maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Rutec Spor Parkı'nda gerçekleşen karşılaşmada Göztepe, ilk 11'de Lis, Bokele, Godoi, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Arda Okan Kurtulan, Rhadlney, Furkan Malak, Tijanic, Emersonn ve Sabra ile sahada yer aldı. Maçta Göztepe'nin tek golünü 28. dakikada Tijanic kaydetti.

Hedef Üçüncü Hazırlık Maçı

Kaydettiği bu galibiyetle morallerin yükseldiği Göztepe, önümüzdeki günlerde Ukrayna ekibi Kvyrbas ile son hazırlık maçına çıkacak.

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