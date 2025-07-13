Göztepe, Rijeka'yı 1-0 Yendi: Slovenya'daki Hazırlık Maçının Detayları

Göztepe, Slovenya'da Rijeka'yı Geçti
Göztepe, Hırvatistan temsilcisi Rijeka ile hazırlık maçı yaparak forma giydi. 20 Temmuz Pazar'a kadar hazırlıklarını sürdürecek olan Göztepe, bu maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçın Detayları
Rutec Spor Parkı'nda gerçekleşen karşılaşmada Göztepe, ilk 11'de Lis, Bokele, Godoi, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Arda Okan Kurtulan, Rhadlney, Furkan Malak, Tijanic, Emersonn ve Sabra ile sahada yer aldı. Maçta Göztepe'nin tek golünü 28. dakikada Tijanic kaydetti.
Hedef Üçüncü Hazırlık Maçı
Kaydettiği bu galibiyetle morallerin yükseldiği Göztepe, önümüzdeki günlerde Ukrayna ekibi Kvyrbas ile son hazırlık maçına çıkacak.
Transfer ve Sakatlık Durumları
Ayrıca Göztepe, stoper Taha Altıkardeş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu, Rijeka karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Diğer yandan, sağ bek Ogün Bayrak, omzundan sakatlandı ve İzmir'de ameliyat oldu. Ogün Bayrak'ın yaklaşık 3 ay Göztepe, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Rijeka'yı 1-0 yendi. Karşılaşmada Brezilyalı forvet Emerson da (ortada) mücadele etti. Göztepe, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Rijeka'yı 1-0 yendi. Karşılaşmada Brezilyalı forvet Emerson da (ortada) mücadele etti.
Göztepe, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Rijeka'yı 1-0 yendi. Karşılaşmada Brezilyalı forvet Emerson da (ortada) mücadele etti.
Göztepe, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Rijeka'yı 1-0 yendi. Karşılaşmada Brezilyalı forvet Emerson da (ortada) mücadele etti.