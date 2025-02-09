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Göztepe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazır

Göztepe, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı ve bugün Bodrum'a geçerek kampa girecek.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:37
Göztepe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazır

Göztepe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ekip, ısınma seansının ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Göztepe'nin bugün Bodrum'a giderek kampa gireceği belirtildi. Takım, yarın saat 20.00'de Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak.

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