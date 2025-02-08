DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.466.358,88 -0,67%

Göztepe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 21:21
Göztepe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Sipay Bodrum FK ile Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanın ilk bölümünde, oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İkinci bölümde ise takım, dar alanda oyun gerçekleştirerek taktiğe yönelik çalışmalarına devam etti.

Göztepe, 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak. Taraftarlar, takımlarının bu önemli karşılaşması için sabırsızlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
2
Göztepe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
3
Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti
4
Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün Annesi Türkay Sekizkök Vefat Etti
5
Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
6
Erzurum'da Ayhan Tunçkılıç Boks Turnuvası Başladı
7
Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Açıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!