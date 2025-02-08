Göztepe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Sipay Bodrum FK ile Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanın ilk bölümünde, oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İkinci bölümde ise takım, dar alanda oyun gerçekleştirerek taktiğe yönelik çalışmalarına devam etti.

Göztepe, 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak. Taraftarlar, takımlarının bu önemli karşılaşması için sabırsızlanıyor.