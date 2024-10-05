Göztepe, Sivasspor'u Zorlu Maçta Yenerek Moral Buldu

Göztepe'den Önemli Galibiyet

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın genç bir yapıda olduğunu ve hataların üstüne gitmeleri gerektiğini vurguladı.

Maçın Değerlendirmesi

Stoilov, "Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında kaybettiğimiz maçın ardından bugünkü karşılaşmaya iyi başladık. Ancak değerlendirilemeyen fırsatlar bize dezavantaj yarattı," dedi. Takımının ikinci yarıda konsantrasyon kaybı yaşadığını kaydeden Stoilov, son dakikada buldukları golle maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Defansif Hatalar Üzerine

Savunmadaki sıkıntılara değinen teknik direktör, "Son iki maçta 6 gol yedik, bu benim için hayal kırıklığı. Ancak hücumda da önemli fırsatları değerlendiremedik. Genç bir takım olmamızın getirdiği zorluklarla başa çıkmalıyız," dedi. Stoilov, geçen hafta olduğu gibi bu maçı da skor üstünlüğünü koruyamadan tamamladıklarını belirterek, bunun psikolojik bir sorun olduğunu ifade etti.

Taraftarlara Teşekkür

Son olarak, taraftarlara teşekkür eden Stoilov, onların maç boyunca takıma büyük desteği olduğunu ve bu galibiyetin oluşmasında katkılarının yadsınamaz olduğunu ifade etti. "Takımımızın genç yaş ortalamasıyla daha fazla gelişeceklerini ve her maçı kazanmak için mücadele edeceklerini düşünüyorum" şeklinde sözlerine son verdi.