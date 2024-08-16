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Göztepe, Southampton'dan Juan Santos da Silva'yı Transfer Etti

Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı Southampton'dan kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:50
Göztepe, Southampton'dan Juan Santos da Silva'yı Transfer Etti

Göztepe, Brezilyalı Forvetle Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in önde gelen takımlarından Göztepe, Southampton'dan gelen Juan Santos da Silva ile önemli bir transfer gerçekleştirdi. 2002 doğumlu Brezilyalı forvet, 2024/25 sezonu sonuna kadar kiralanarak İzmir ekibinin kadrosuna katıldı.

Kulüpten Açıklama

Göztepe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC’den Southampton FC’ye transferi bugün tamamlanmış olup, kulübümüze kiralık olarak katılmıştır. Kendisine Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini kiraladı.

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