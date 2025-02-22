Göztepe, Stanimir Stoilov ile Sözleşmesini Uzattı

Göztepe, Stanimir Stoilov ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile 1 yılı opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzatma kararı aldı.

Başarılı İş Birliği Devam Ediyor

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Süper Lig'e yeniden yükselmede büyük katkı sağlayan teknik direktör Stoilov'un, sarı-kırmızı renklere olan bağlılığını sürdürmesine vurgu yapıldı.

Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance, Stoilov ile olan ortaklıklarının en az 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam edeceğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Stoilov, projelerimiz için mükemmel bir teknik direktör. Geleceğini Göztepe'ye adamayı seçtiği için mutluyuz. Çok çalışarak ve alçakgönüllükle en iyi günlerin önümüzde olduğuna inanıyoruz," dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov (solda) ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı. Sportif Direktör Ivan Mance (sağda) da imza töreninde yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov (solda) ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı. Sportif Direktör Ivan Mance (sağda) da imza töreninde yer aldı.