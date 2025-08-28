Göztepe Süper Lig'de 1000. Maçına Çıkıyor

Göztepe Süper Lig'de 1000. maçına hazırlanıyor

ALİ KORKMAZ - Trendyol Süper Lig'de 32. sezonunu geride bırakan Göztepe, yarın oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla ligdeki 1000'inci maçını oynayacak.

Tarihi başlangıç ve uluslararası başarı

Süper Lig'in "Milli Lig" adıyla başladığı 1959 yılından itibaren kesintisiz 19 yıl üst üste ligde mücadele eden Göztepe, ligdeki ilk maçını 28 Şubat 1959'da İstanbul'da Alibeyköyspor ile oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1968-1969 sezonunda şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkarak bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu.

1978-1979'dan itibaren Süper Lig'de istikrarı yakalayamayan İzmir temsilcisi, 2002-2003 sezonunda ligden düşüp amatöre kadar geriledi. Süper Lig hasretini 2017-2018 sezonunda sona erdiren Göztepe, tekrar düştüğü ligde 2024-2025'ten itibaren yeniden mücadele etmeye başladı.

1000'ler kulübüne katılıyor

Yarınki TÜMOSAN Konyaspor maçıyla Göztepe, Süper Lig'de 1000 maça ulaşan 12. ekip olacak. Göztepe'den önce bu barajı geçen kulüpler şunlar: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Altay, Gaziantepspor, Samsunspor ve Antalyaspor.

Geride kalan maçlar ve istatistikler

Süper Lig'de geride kalan 999 müsabakada Göztepe, toplam 61 farklı ekip ile karşılaştı. Bu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

315 galibiyet, 304 beraberlik ve 380 yenilgi.

Sarı-kırmızılı takım bu karşılaşmalarda 1120 gol atarken, kalesinde 1237 gole engel olamadı.

En çok forma giyenler ve golcüler

Göztepe formasıyla bugüne kadar 341 farklı futbolcu forma giydi. Kulübün efsane ismi Gürsel Aksel, 390 müsabakayla en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.

En çok forma giyen diğer isimler: Nevzat Güzelırmak (331), Fevzi Zemzem (305), Mehmet Işıkal (274), Çağlayan Derebaşı (270), Ali Artuner (265), Ertan Öznur (253) ve Mehmet Türken (250).

Göztepe'de gol sevinci yaşayan isim sayısı 166. Ayrıca rakip takımlardan 16 oyuncu kendi kalesine gol attı. Kulübün en golcü ismi Fevzi Zemzem olup 146 golle takımın skor lideri konumunda.

Diğer golcüler: Gürsel Aksel (81), Mehmet Türken (57), Ertan Öznur (53) ve Halil Kiraz (40).

Teknik direktörler ve rekorlar

Göztepe'de şimdiye kadar 36 farklı teknik direktör görev yaptı. Kulübün en uzun süre takımın başında kalan ismi Adnan Süvari olup 350 maçta görev aldı.

Diğer istatistikler: Tamer Tuna 54 maç, Ruhi Karaduman 52 maç, İlhan Palut 40 maç ile listede yer alıyor. Göztepe'yi Süper Lig'e taşıdıktan sonra takımda kalan teknik direktör Stanimir Stoilov, Konyaspor karşılaşmasıyla İlhan Palut'u yakalayacak.

Sonuç

Yarınki maç, Göztepe için sadece bir sezon mücadelesi değil; aynı zamanda kulübün Süper Lig tarihindeki bininci sınavı olacak. İzmir temsilcisi, hem geçmiş başarılarını hatırlatacak hem de yeni bir dönemin başlangıcına adım atacak.