Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmekte kararlıyız'

Sivasspor-Göztepe Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Net Global Sivasspor’a 3-1 mağlup olan Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Stoilov, “Biz kesinlikle hedefimizden şaşmıyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek ve bundan kesinlikle geri adım atmayacağız.” dedi.

Maçın Analizi

BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, karşılaşmanın kendileri için zorlu geçtiğini ifade etti. Sivasspor’un güçlü bir kadroya sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan teknik adam, “Maçın aslında iki farklı bölümü vardı. İlk yarıda daha iyi oynadık, golü bulduk ve golleri bulacak fırsatlar yakaladık.” şeklinde konuştu.

İkinci yarıda 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan Stoilov, bu süreçte goller yediklerini vurguladı.

Birlik ve Destek Vurgusu

Stoilov, son 14 ay içinde takım olarak beraber birçok şey başardıklarını ve zaman zaman üzüntü yaşadıklarını belirtti. “1-2 aydır zor bir dönem geçirdik, çok fazla sakatlık yaşadık. Bu sakatlıklar maalesef futbolumuzu olumsuz bir şekilde etkiledi. Şimdi takım ve camia olarak birlik olma zamanı. Bu takımda genç oyuncular var ve onların yüksek potansiyeli mevcut. Camiamız ve taraftarımızın desteği bizim için çok önemli.” dedi.

Hakem Değerlendirmesi

Maçta görev alan hakemlerle ilgili de görüşlerini paylaşan Stoilov, “Hakemlerin bize daha fazla saygı duyması gerekiyor. Bu genç oyunculara saygı duyulması gerekli. Biz hedefleri olan bir takımız ve bunun bilinmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki Hedefler

Ünlü teknik adam, ligin 28. haftasında oynayacakları Eyüpspor maçına odaklandıklarını ve burada birlik olarak mutlu sona ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.