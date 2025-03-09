Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmekte kararlıyız'

Göztepe, Sivasspor'a 3-1 yenildi ancak teknik direktör Stanimir Stoilov, Avrupa hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:38
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmekte kararlıyız'

Sivasspor-Göztepe Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Net Global Sivasspor’a 3-1 mağlup olan Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Stoilov, “Biz kesinlikle hedefimizden şaşmıyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek ve bundan kesinlikle geri adım atmayacağız.” dedi.

Maçın Analizi

BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, karşılaşmanın kendileri için zorlu geçtiğini ifade etti. Sivasspor’un güçlü bir kadroya sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan teknik adam, “Maçın aslında iki farklı bölümü vardı. İlk yarıda daha iyi oynadık, golü bulduk ve golleri bulacak fırsatlar yakaladık.” şeklinde konuştu.

İkinci yarıda 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan Stoilov, bu süreçte goller yediklerini vurguladı.

Birlik ve Destek Vurgusu

Stoilov, son 14 ay içinde takım olarak beraber birçok şey başardıklarını ve zaman zaman üzüntü yaşadıklarını belirtti. “1-2 aydır zor bir dönem geçirdik, çok fazla sakatlık yaşadık. Bu sakatlıklar maalesef futbolumuzu olumsuz bir şekilde etkiledi. Şimdi takım ve camia olarak birlik olma zamanı. Bu takımda genç oyuncular var ve onların yüksek potansiyeli mevcut. Camiamız ve taraftarımızın desteği bizim için çok önemli.” dedi.

Hakem Değerlendirmesi

Maçta görev alan hakemlerle ilgili de görüşlerini paylaşan Stoilov, “Hakemlerin bize daha fazla saygı duyması gerekiyor. Bu genç oyunculara saygı duyulması gerekli. Biz hedefleri olan bir takımız ve bunun bilinmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki Hedefler

Ünlü teknik adam, ligin 28. haftasında oynayacakları Eyüpspor maçına odaklandıklarını ve burada birlik olarak mutlu sona ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Beşiktaş United Payment'i 2-0 Geçti!
2
Kadın Futbol Süper Ligi Derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Berabere Kaldı
3
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmekte kararlıyız'
4
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı Yenerek Zirveye Yaklaştı
5
Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı: 'Kazandığımız için mutluyuz'
6
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 91-63 Yenerek Liderliği Garantiledi
7
Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Şevval İlayda Tarhan'ı Tebrik Etti

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!