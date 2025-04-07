Göztepe ve Gaziantep FK Beraberliği: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Göztepe-Gaziantep FK Maç Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Göztepe ve Gaziantep FK karşılaşması, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maç sonrasında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son dönemde yaşadıkları şanssızlıklara dikkat çekti.

Stanimir Stoilov’un Açıklamaları

Stoilov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son maçlarda büyük bir şanssızlık yaşıyoruz. Kalemize gerçekleşen ilk kontra atak golle sonuçlandı. Aynı zamanda çok fazla pozisyona girdik ancak bu fırsatları değerlendiremedik" ifadelerine yer verdi. Takımının mücadele gücünü vurgulayan teknik direktör, "Kazanmak için sonuna kadar savaştık ve bu bizim adımıza güzel bir durum" dedi.

Son dakikada aradıkları golü bulabildiklerini ancak bunun galibiyeti getirmediğini belirten Stoilov, "3-4 gün önce zorlu bir kupada mücadele verdik. Oyuncularım son derece iyi bir performans sergiledi" şeklinde konuştu. Lig ve kupada sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep FK'nın Performansı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise son anda gelen golle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. İnan, "Göztepe'nin fiziksel olarak güçlü olduğunu biliyorduk ve buna yönelik çalıştık. İlk yarıda dengeli bir oyun sergiledik fakat son dakikada yediğimiz golle maç berabere bitti" dedi.

İnan, takımının son 10 dakikada kazandıkları topları doğru değerlendiremediklerini belirterek, "Bu konuda daha iyi olmamız gerekiyordu. Ancak yine de oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.