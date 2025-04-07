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Göztepe ve Gaziantep FK Çekişmeli İlk Yarıyı Golsüz Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Gaziantep FK'nın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Penaltı atışında fırsat kaçtı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:09
Göztepe ve Gaziantep FK Çekişmeli İlk Yarıyı Golsüz Tamamladı

Trendyol Süper Lig 30. Hafta Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 14. dakikasında İsmail Köybaşı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Juan, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla büyük bir tehlike yarattı. Ancak kaleci Burak Bozan, meşin yuvarlağı kornere çelerek takımını kurtardı.

43. dakikada ise Göztepe, penaltı atışı şansı yakaladı. Ceza sahasının sol çaprazından Juan'ın çektiği şut, Burak Bozan’dan dönerken, topu takip eden Romulo, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. Ancak Romulo’nun kullandığı penaltıda Burak Bozan, başarılı bir kurtarışla topu çıkardı ve Göztepe'ye gol şansı vermedi.

Bu dakikaların ardından karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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