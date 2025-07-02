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Göztepe Yeni Sezon Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor ve antrenman programı oldukça yoğun.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 21:56
Göztepe Yeni Sezon Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Ediyor

Göztepe Çift İdmanla Yeni Sezona Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlarını çift idmanla sürdürüyor.

Sabah Antrenmanı Detayları

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular salonda ısınma ve kuvvet çalışmaları yaparken, sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Bu çalışma, oyuncuların fiziksel açıdan güçlenmelerine yardımcı oluyor.

Akşam Antrenmanı Rutini

Göztepe’nin akşam antrenmanında ise, ısınma ve pas çalışmasının ardından, takım 5'e 5 oyun ile günü tamamladı. Bu tür oyunlar, oyuncuların takım içi uyumlarını artırmalarına katkı sağlıyor.

Yeni sezona hazır bir şekilde girmeyi hedefleyen Göztepe, yaptığı bu yoğun antrenmanlarla taraftarlarını umutlandırıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Antrenmanda yeni transfer İbrahim Sara da yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Antrenmanda yeni transfer İbrahim Sara da yer aldı.

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