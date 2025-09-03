DOLAR
Göztepe, Zecorner Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Göztepe, 14 Eylül'deki Zecorner Kayserispor maçı öncesi Stanimir Stoilov yönetiminde Urla'da kondisyon ve taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:08
Antrenman Raporu

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı karşılaşma için çalışmalarına başladı. 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maça hazırlanan takım, antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma uygulamasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ilerleyen bölümünde kondisyon koşusu gerçekleştirdi ve son olarak dar alanda oyun ile seansı tamamladı.

