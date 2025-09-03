Göztepe, Zecorner Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Antrenman Raporu

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı karşılaşma için çalışmalarına başladı. 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maça hazırlanan takım, antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma uygulamasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ilerleyen bölümünde kondisyon koşusu gerçekleştirdi ve son olarak dar alanda oyun ile seansı tamamladı.