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Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı Başarıyla Gerçekleştirildi

Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı, 133 sporcu ve Trabzon'un doğal güzelliği eşliğinde yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 16:42
Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı Başarıyla Gerçekleştirildi

Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı Düzenlendi

Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı, toplamda 133 bisikletçi ile gerçekleştirildi. Yarış, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Kahramanmaraş Caddesi'ndeki start noktasında yaptığı konuşmayla açıldı. Başkan Genç, bu organizasyonun sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kardeşlik, birlik ve beraberliğin yarışı olduğunu vurguladı.

Trabzon'un doğal güzellikleri ve güçlü sportif altyapısı ile Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Genç, kentin 2007 Avrupa Gençlik Yaz Oyunları ve 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları gibi pek çok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını kaydetti. Ahmet Metin Genç, Gran Fondo Trabzon 2025 ile bu önemli birikimi sürdürdüklerini ifade etti.

Yarış parkurunun federasyon tarafından yüksek beğeni topladığını belirten Genç, "Trabzon'un engebeli yapısı bisiklet sporu için büyük bir avantaj. Yarış katılımcıları için zorlu ama keyifli bir deneyim olacağına inanıyorum." dedi. Genç ayrıca, bu organizasyonun geleneksel hale gelmesini umduğunu ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Farklı illerden gelen amatör ve lisanslı 133 sporcu, 45,8 ile 84,9 kilometre uzunluğundaki iki parkurda yarıştı. Uzun parkurda erkeklerde Murat Güç, kadınlarda ise Züleyha Dikbaş birinciliği elde etti. Kısa parkurda ise erkeklerde Miraç Akgün, kadınlarda Semahat Beyza Ersan ilk sırayı aldı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak'ın elinden aldı.

Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı, 133 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çeşitli...

Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı, 133 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çeşitli illerden amatör ve lisanslı 133 sporcu, 45,8 ile 84,9 kilometrelik iki parkurda mücadele etti.

Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı, 133 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çeşitli...

Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı, 133 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çeşitli illerden amatör ve lisanslı 133 sporcu, 45,8 ile 84,9 kilometrelik iki parkurda mücadele etti.

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