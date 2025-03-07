Güneysu, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 27-22 Yenerek Öne Geçti

Güneysu, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 27-22 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:02
Güneysu, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 27-22 Yenerek Öne Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Güneysu'un Başarılı Maçı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Güneysu, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 27-22 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın Detayları

Güneysu Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 14-11 önde tamamladı. İlk yarıda gösterdiği etkili performansla rakibine üstünlük sağlayan Güneysu, ikinci yarıda da bu üstünlüğünü korumayı başardı.

İkinci yarıda oldukça çekişmeli geçen mücadelede Güneysu, sonunda 27-22’lik skorla galip gelerek ligdeki konumunu güçlendirdi.

Bu sonuç, Güneysu'nun ligdeki başarısını pekiştirirken, Konya Büyükşehir Belediyespor'un ise zorlu bir haftayı geride bırakmasına neden oldu.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Güneysuspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Güneysuspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, Güneysu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güneysuspor oyuncusu Tahir İlkbahar (solda) rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Güneysuspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Güneysuspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, Güneysu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güneysuspor oyuncusu Tahir İlkbahar (solda) rakibiyle mücadele etti.

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