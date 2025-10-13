Gürcistan, Türkiye maçı hazırlıklarını Kocaeli'de tamamladı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile karşılaşacak Gürcistan, Kocaeli Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 18:22
Son antrenman basına açık bölümle tamamlandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan Milli Takımı, Kocaeli Stadyumu'ndaki çalışmayla hazırlıklarını noktaladı.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Teknik direktör Willy Sagnol yönetimindeki idman, Sagnol'un saha ortasında oyuncularıyla kısa bir konuşma yapmasının ardından başladı.

Basına açık bölümde ekip; ısınma, koşu ve pas çalışmalarıyla günü tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın basına kapalı kısmında maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-Gürcistan karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.

