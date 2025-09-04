Gürcistan-Türkiye Maçı Notları: Montella'nın 11'i ve Tribündeki Destek

Gürcistan - Türkiye: Maç Notları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında, A Milli Takım deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etti.

Başlangıç 11'i

Montella'nın sahaya sürdüğü ilk 11 şöyleydi: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Yedekler ve Kadro Dışı İsimler

Maç kadrosunda yedekler arasında yer alan futbolcular: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan.

Maç kadrosunda yer almayan isimler ise: Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun, Deniz Gül.

Tribünden İzleyenler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden takip etti. Bakan Bak maçı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

Taraftar Desteği

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı destekçiler, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan alanı büyük oranda doldurdu.