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Hacettepe Üniversitesi ve Gençlik Bakanlığı'ndan Dopingle Mücadele Protokolü

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ile doping karşıtı iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:37
Hacettepe Üniversitesi ve Gençlik Bakanlığı'ndan Dopingle Mücadele Protokolü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında doping karşıtı iş birliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) standartlarına uygun olarak işletilmesine yönelik yeni bir protokol imzaladı.

İmzalanan Protokol ve Katılımcılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran, Türkiye Doping Kontrol Merkezi Müdürü Emirhan Nemutlu ve Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın katılımıyla iş birliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

Protokol Çerçevesinde Yapılacaklar

Protokol doğrultusunda, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nin yer alacağı binayı tahsis edecek ve laboratuvar için gerekli personel, cihaz ve malzemeleri temin edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise merkezin altyapı gereksinimlerini karşılayarak finansal ve teknik destek sağlayacak.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır'ın Açıklamaları

Açıklamada yer alan görüşlerinde, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Hacettepe Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin bilimsel destek ve altyapı sağlama konusunda önemli bir güç birliği oluşturduğunu vurguladı. Çakır, "Bu anlaşmanın, ülkemizin dopingle mücadeledeki kararlılığını ve uluslararası spor camiasındaki prestijini artırmak adına atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Hacettepe Üniversitesi’nin deneyimi ve bilim alanındaki liderliği sayesinde gerçekleştirilecek dopingle mücadele çalışmaları, Türkiye’nin spor alanındaki güvenilirliğini artıracak. Gençlerin sağlıklı spor yapmasını sağlamak ve adil rekabet ortamını korumak amacıyla hayata geçirilen bu anlaşmanın, bilimin rehberliğinde sporun temiz kalması noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

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