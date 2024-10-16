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Hacı Osman Altınkaya Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Oldu

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Hacı Osman Altınkaya, Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:12
Hacı Osman Altınkaya Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Oldu

Hacı Osman Altınkaya, 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Seçildi

Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği’nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Hacı Osman Altınkaya başkanlığa seçildi.

Görüşmeler Riva’da Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile TFF 2. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yardımcı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yangın katıldı.

Toplantının Detayları

Toplantı Hüseyin Yangın başkanlığında yürütüldü. Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından yapılan oylamada, Hacı Osman Altınkaya oy birliğiyle başkan seçildi.

Ayrıca, görev dağılımının yapıldığı bu toplantıda mevcut sezona dair konular değerlendirilirken, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de masaya yatırıldı.

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