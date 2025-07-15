Hadergjonaj, Alanyaspor'da Kariyerinin Zirvesine Ulaşmayı Hedefliyor

Hadergjonaj'ın Yeni Sezon Hedefleri

Trendyol Süper Lig'in önde gelen takımlarından Corendon Alanyaspor’un Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj, yeni sezonda kariyerinin en iyi performansını sergilemeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon boyunca gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Hadergjonaj, bu yıl daha üstün bir başarı elde etmeyi planlıyor.

Erzurum'da Kamp Dönemi

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takım arkadaşlarıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hadergjonaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımda olması sebebiyle kamp çalışmalarına geç katıldığını dile getirdi.

“>Takım uzun süredir hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum'daki otel, sahalar ve şartlar gayet iyi. Şimdilik iyi gidiyor. Fiziksel hazırlık açısından kamplar çok önemli,” diyerek, sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Kariyerinin En İyi Sezonu

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 33 maçta 4 gol ve 5 asist üreten Hadergjonaj, bu performansından memnun olduğunu belirtirken, “Gerçekten kariyerimdeki en iyi sezonlarımdan biriydi. Ailemle birlikte Alanya’da mutluyuz, bu da performansımıza olumlu yansıyor,” şeklinde konuştu.

Hadergjonaj, sözleşmesini yenilediğini ve takımına daha fazla katkıda bulunmayı istediğini vurgulayarak, “Daha iyi bir sezon geçirerek takıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Hem gol ve asist anlamında hem de savunmada yardımcı olmak istiyorum,” dedi.

Süper Lig Üzerine Düşünceler

Daha önce Kasımpaşa forması da giyen Hadergjonaj, Süper Lig’in her geçen yıl geliştiğine ve ilgi çektiğine dikkat çekerek, “Yapılan transferler ve lige yeni katılan oyuncular bunun göstergesi. Türk takımlarının Avrupa’daki başarıları da bu ilgiyi artırıyor,” ifadelerini kullandı.

Tendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’un Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte sürdürüyor.

Tendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’un Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte sürdürüyor.