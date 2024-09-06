Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Repesaj Maçına Çıkacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hakan Akkaya Rüzgarı
Tekerlekli sandalye eskrim branşında mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor.
Repesaj Maçı Kayıt Altına Alındı
Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisi için düzenlenen repesaj maçında yer alacak. Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda, milli sporcu yarı finalde Büyük Britanya'dan Piers Gilliver ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 15-6'lık skorla kaybeden Hakan, bronz madalya için repesajda savaşarak mücadele etmeyi sürdürecek.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Grand Palais'te düzenlenen eskrim epe A kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'dan Piers Gilliver'a 15-6 mağlup oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Grand Palais'te düzenlenen eskrim epe A kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'dan Piers Gilliver'a 15-6 mağlup oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Grand Palais'te düzenlenen eskrim epe A kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'dan Piers Gilliver'a 15-6 mağlup oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Grand Palais'te düzenlenen eskrim epe A kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'dan Piers Gilliver'a 15-6 mağlup oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Grand Palais'te düzenlenen eskrim epe A kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'dan Piers Gilliver'a 15-6 mağlup oldu.