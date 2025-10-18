Hakan Bilal Kutlualp: Saran ve Yönetimine Destek Verilmeli | Fenerbahçe

Hakan Bilal Kutlualp: Saran ve yönetimine destek verilmeli

Kalamış'ta düzenlenen Yüksek Divan Kurulu'nda kritik mesajlar

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında yeni yönetime destek çağrısında bulundu.

Kutlualp, toplantıda Sadettin Saran ve yönetimini tebrik ederek, görevin zor olduğunu ve hep birlikte destek olunması gerektiğini söyledi: "Sayın Saran ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum, zor bir görev devraldılar. Onların yanında olmamız gerektiğine..."

Reddedilen maddelerin üyelere daha anlaşılır anlatılması gerektiğini vurgulayan Kutlualp, yaşanan gerginliğin Fenerbahçe'ye yakışmadığını belirtti. "Birbirimize tahammül edelim. Sevmesek bile saygı duyalım. Neticede Fenerbahçe'yi seviyoruz. Sayın Saran ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum, zor bir görev devraldılar. İşleri kolay değil, hepimizin onların yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Mesele Saran'ın meselesi değil, Fenerbahçe'nin meselesi. Geçmişteki haksızlıkları çok konuştuk, bunlar bitmedi devam ediyor."

Kutlualp, Murat Bey'in geçmeyen maddeleri okuduğunu ve bunun onun uzmanlık alanı olduğunu söyleyerek, "Biz sıradan vatandaşların anlayacağı şekilde biraz daha açarsanız iyi olur" dedi. Ayrıca kongrenin kulübün önünün açılması için bu maddelere onay vermek istediği izleniminin oluştuğunu belirtti ve harcamaların kulübe harcanacağının garantisini istedi.

Bankalar birliğinden çıkış konusunu eleştiren Kutlualp, 26 Nisan tarihindeki müjdeye atıfta bulunarak, "26 Temmuza kadar yani. Buna mali bağımsızlık demişti. Benim mali bağımsızlık anlayışım daha farklı kimseye muhtaç olmayan demek benim için." değerlendirmesini yaptı.

Hisse senedi satışları ve likidite konusunda da konuşan Kutlualp, Hamdi Bey'den duyduğu "kasım ayında bu bankalar birliğinden çıkılacak" sözünü aktardı. Kutlualp, seçim nedeniyle nakit akışında sorunlar yaşandığını, harcamaların—muhtemelen transferlerin—buna neden olduğunu söyledi ve camianın bu zorlukları aşabileceğine inandığını belirtti.

Olağanüstü Genel Kurul öncesinde maddelerin herkesin anlayacağı şekilde anlatılması gerektiğini yineleyen Kutlualp, kulübün mali yapısına dair uyarılarda bulundu: "Fenerbahçe, tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıya. Bugüne kadar görülmemiş bir maaş bütçesi. Kalecimizin aylık 1 milyon 100 bin avro maaşı var. Bunlar sürdürülebilir şeyler değil."

Kutlualp, gelirin yetersiz olması durumunda gayrimenkul satışları ve gelir yaratma platformları oluşturulması gerektiğini, politikaların değişmesi ve popülist uygulamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Fenerbahçe'nin bütçesine uygun hareket etme, futbol aklını kullanma ve birlikte hareket ederek bu dönemi aşma çağrısı yaptı: "Bunu kullanarak bunun üstünden hep birlikte geçeceğiz. İnşallah hep beraber şampiyon olacağız."

