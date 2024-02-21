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Hakan Çalhanoğlu'na zehir zemberek sözler: İtalyan basını hedefine aldı

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beğenilmedi! Uluslararası basın yergilerle dolu yorumlarda bulundu! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:21
Hakan Çalhanoğlu'na zehir zemberek sözler: İtalyan basını hedefine aldı

Bu sezon Inter'de sergilediği üstün performansla İtalya Serie A'yı sallayan Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Atletico Madrid maçında beğenilmedi. Inter, Marko Arnautovic'in 79. dakikada attığı golle 1-0 galip gelirken, milli oyuncu Çalhanoğlu ise genel performansının altında bir oyun sergiledi.

İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Atletico Madrid karşılaşmasındaki performansını sert bir dille eleştirdi. Çalhanoğlu'nun 5 üzerinden 5 puan alarak "yılın en kötü gecesi" olarak nitelendirildiği haberlerde, oyuncunun beşli orta sahanın merkezinde oynamasına rağmen takım arkadaşlarını besleyemediği vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu

Leggo adlı İtalyan internet sitesi, Çalhanoğlu'nun performansını 10 üzerinden 5 olarak değerlendirerek, "Hakan Çalhanoğlu için yılın en kötü gecesi. Takım arkadaşlarını hiç besleyemedi" ifadelerini kullandı. Aynı şekilde Sport Virgilio ve Corriere dello Sport da oyuncuya düşük puanlar vererek, deneyimli futbolcunun alışılmışın dışında bir performans sergilediğine dikkat çekti.

Hakan Çalhanoğlu'nun genel sezon performansının aksine bu maçta tüm sezon boyunca yapmadığı hataları yaptığı belirtilerek, oyuncunun eleştirilere nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Bu durum, Çalhanoğlu'nun başarılı sezonunu taçlandırma çabalarına yeni bir boyut eklerken, taraftarlar gelecek maçlardaki performansını bekleyişle takip edecek.

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