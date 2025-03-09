Hakan Keleş: 'Daha İyi Sonuçlar Alacağız'

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından gelecek için umutlu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:28
Hakan Keleş: 'Daha İyi Sonuçlar Alacağız'

Adanaspor - Fatih Karagümrük Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımının gelecekte daha iyi sonuçlar alacağına inandığını belirtti.

Keleş: 'İyi Bir Takım Olacağız'

Keleş, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade ederek, "Maça iyi başladık. Duran toptan yediğimiz bir gol sonrasında golü bulduk. Tam iyi oynarken yediğimiz bir golle sahadan mağlup ayrıldık. Oyuncularım istekli ve coşkuluydu; ancak hücum bölgesinde bitiricilikte sıkıntılar yaşadık." dedi.

Keleş ayrıca, oluşan eksikliklerin giderilmesiyle birlikte takımının daha iyi sonuçlar alacağını düşündüğünü dile getirdi. Önlerinde Teksüt Bandırmaspor maçı olduğunu hatırlatan Keleş, "Oyuncularım bugün ellerinden geleni yaptı. Günden güne daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ciss'in Durumu İyi

Maçın sonlarında rakibiyle kafa kafaya çarpışıp hastaneye kaldırılan Ciss hakkında bilgi veren Keleş, "Buradan hastaneye gideceğiz. Ama şu an kendindeymiş, bir problem yok çok şükür." dedi.

Fatih Karagümrük Cephesinden Değerlendirme

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, zor bir deplasmandan üç puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirtti. Adanaspor'un devre arasında yaşadığı transferlerle Hakan Keleş'in takımda yarattığı ivmeden söz eden Ak, "Takım savunmasını iyi yaparak ayakta durduk. Tüm oyuncularımız önemli katkı sağladı." dedi.

Orhan Ak, liderle oynayacakları maç hakkında da, "Şimdi önümüzde ligin lideriyle maçımız var. Ona tamamen konsantre olacağız. Kalite ve karakter olarak iyi bir grup enerjisi olan bir takıma sahibiz. İnşallah sonu şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı. Bu galibiyetin taraftarlarına armağan olduğunu ekledi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan...

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan...

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

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