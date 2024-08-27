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Hakem Atilla Karaoğlan UEFA Görevinde

FIFA hakemi Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi rövanş maçını yönetecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:03
Hakem Atilla Karaoğlan UEFA Görevinde

Atilla Karaoğlan UEFA'da Hakemlik Yapacak

FIFA kokartına sahip hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Andorra'nın Santa Coloma takımı ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik ekibi arasında düdük çalacak.

Müsabaka Detayları

Müsabaka, 29 Ağustos Perşembe günü Andorra'daki La Vella Ulusal Stadı'nda gerçekleştirecek ve Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan, bu önemli karşılaşmada yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Özkara üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini ise Çağdaş Altay yerine getirecek.

Önceki Maçın Sonucu

Vikingur Reykjavik, play-off turunun ilk maçında, Santa Coloma'yı ağırlayarak 5-0'lık net bir galibiyet elde etmişti.

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