Hakim Beytullah Kalay Isparta'da U17 Grekoromen'de Altın Madalya

Yunusemre Belediyesporlu genç güreşçi Hakim Beytullah Kalay, Isparta'da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Grup Şampiyonasında 45 kilo kategorisinde altın madalyaya uzandı.

15 yaşındaki Kalay, kendinden iki yaş büyük rakiplerle mücadele ederek tüm müsabakalarını üstün bir performansla kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu önemli derecesiyle Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor'dan tebrik

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, sporcuyu ve emeği geçenleri tebrik ederek şunları söyledi: "Hakim Beytullah Kalay’ı yürekten kutluyorum. Kendinden iki yaş büyük sporcularla güreşmesine rağmen büyük bir cesaret ve inançla mindere çıkarak altın madalya kazanması bizim için gurur verici. Sporcumuzu özveriyle hazırlayan antrenörlerimize ve her zaman yanında olan ailesine teşekkür ediyorum. Yunusemre Belediyespor olarak altyapıya verdiğimiz önemin karşılığını bu tür başarılarla almaya devam ediyoruz".

Kanik ayrıca, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın spora ve gençlere verdiği desteğin bu başarıların en önemli temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

