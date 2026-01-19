Hakim Beytullah Kalay Isparta'da U17 Grekoromen'de Altın Madalya

Yunusemre Belediyesporlu 15 yaşındaki Hakim Beytullah Kalay, Isparta'da U17 Grekoromen 45 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye finallerine adım attı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:58
Hakim Beytullah Kalay Isparta'da U17 Grekoromen'de Altın Madalya

Hakim Beytullah Kalay Isparta'da U17 Grekoromen'de Altın Madalya

Yunusemre Belediyesporlu genç güreşçi Hakim Beytullah Kalay, Isparta'da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Grup Şampiyonasında 45 kilo kategorisinde altın madalyaya uzandı.

15 yaşındaki Kalay, kendinden iki yaş büyük rakiplerle mücadele ederek tüm müsabakalarını üstün bir performansla kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu önemli derecesiyle Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor'dan tebrik

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, sporcuyu ve emeği geçenleri tebrik ederek şunları söyledi: "Hakim Beytullah Kalay’ı yürekten kutluyorum. Kendinden iki yaş büyük sporcularla güreşmesine rağmen büyük bir cesaret ve inançla mindere çıkarak altın madalya kazanması bizim için gurur verici. Sporcumuzu özveriyle hazırlayan antrenörlerimize ve her zaman yanında olan ailesine teşekkür ediyorum. Yunusemre Belediyespor olarak altyapıya verdiğimiz önemin karşılığını bu tür başarılarla almaya devam ediyoruz".

Kanik ayrıca, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın spora ve gençlere verdiği desteğin bu başarıların en önemli temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

YUNUSEMRE BELEDİYESPORLU GENÇ GÜREŞÇİ HAKİM BEYTULLAH KALAY, KENDİNDEN İKİ YAŞ BÜYÜK RAKİPLERİNİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESPORLU GENÇ GÜREŞÇİ HAKİM BEYTULLAH KALAY, KENDİNDEN İKİ YAŞ BÜYÜK RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK U17 GREKOROMEN GÜREŞ GRUP ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYAYA UZANDI, TÜRKİYE FİNALLERİNİN KAPISINI ARALADI.

YUNUSEMRE BELEDİYESPORLU GENÇ GÜREŞÇİ HAKİM BEYTULLAH KALAY, KENDİNDEN İKİ YAŞ BÜYÜK RAKİPLERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryalı Sporculardan İki Branşta Altın Madalya
2
Şahinbey Belediye Spor U17 Güreşte Grup Şampiyonu — Yozgat 14-16 Ocak 2026
3
Van'da Ara Tatilde Ücretsiz Spor Fırsatları
4
Erzurumspor 2-0 Amed: Serkan Özbalta - İyi bir galibiyet aldık
5
Turkcell Süper Kupa Sonrası Lemina, Jhon Duran ve Oosterwolde PFDK’ya Sevk Edildi
6
Kütahya’da Spor Altyapısına Büyük Destek: Spor Toto ile Yeni Tesisler
7
Mehmet Altıparmak: 'Devre Arasında Takviye Yapmamız Lazım' - Sivasspor Transfer Gündemi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları