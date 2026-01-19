Şahinbey Belediye Spor U17 Güreşte Grup Şampiyonu — Yozgat 14-16 Ocak 2026

Şahinbey Belediye Spor U17 Güreşte Grup Şampiyonu

U17 Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Şampiyonası, 14-16 Ocak 2026 tarihleri arasında Yozgat'ta gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından güçlü kulüplerin katıldığı organizasyonda Şahinbey Belediye Spor Kulübü, elde ettiği büyük başarıyla adını zirveye yazdırdı.

Takım Başarısı

Şahinbey Belediye Spor Kulübü, şampiyona boyunca ortaya koyduğu üstün performansla 154 puan toplayarak takım halinde grup şampiyonu olmayı başardı ve kulübe büyük gurur yaşattı.

Bireysel Dereceler

Şahinbeyli sporcular, bireysel müsabakalarda da önemli dereceler elde ederek takım şampiyonluğunun mimarı oldu. Farklı kilolarda mindere çıkan genç güreşçiler şu dereceleri elde etti:

45 kiloda: Mehmet Göçer Türkiye 2’ncisi

48 kiloda: İbrahim Bera Kıvrak Türkiye 3’üncüsü

55 kiloda: Berat Veli Körpeş Türkiye Şampiyonu

60 kiloda: Metin Şahin Türkiye 3’üncüsü

65 kiloda: Necati Bozkurt Türkiye 3’üncüsü

65 kiloda: Saruhan Karaoğlu Türkiye 2’ncisi

80 kiloda: Efe Koca Türkiye 3’üncüsü

80 kiloda: Talha Özboyacı Türkiye 3’üncüsü

92 kiloda: Efe Demircan Türkiye 2’ncisi

110 kiloda: Süleyman Yıldırım Türkiye 3’üncüsü

