Samsunspor, Kocaelispor Hazırlıklarına Başladı — 19. Haftada 19 Mayıs’ta

Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde Kocaelispor mücadelesinin hazırlıklarına başladı. 19. hafta maçı Cumartesi 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:31
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman Detayları ve Çalışma Programı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Cumartesi günü saat 17.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maçın hazırlıkları, Nuri Asan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

Çalışma, ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Ardından oyuncular rondo çalışması yaptı. Günün programı, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Dünkü Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular ise günü fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparak noktaladı.

Kadro ve Sakat Durumu

Kırmızı-beyazlı ekipte, dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakat, milli takımda veya cezalı oldukları için kadroya giremeyen Carlo Holse, Antoine Makoumbou ve Cherif Ndiaye’nin Kocaelispor maçıyla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.

Sakatlıkları bulunan Rick van Drongelen, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly’nin maç kadrosunda olup olmayacağı ise son taktik antrenmanında netlik kazanacak.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları