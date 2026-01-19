Sakaryalı Sporculardan İki Branşta Altın Madalya

Sakaryalı sporculardan iki ayrı branşta altın madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları önemli organizasyonlardan altın madalyayla döndü. Kulüp, hem kick boks hem de atletizmde birincilik başarısı göstererek şehre gurur yaşattı.

Kick Boks: Ayşe Kaplan Türkiye Şampiyonu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ayşe Kaplan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Turnuva sonunda Kaplan, altın madalyanın sahibi olarak kürsünün en üstüne çıktı.

Yarı Maraton: Ali Turan zirvede

Atletizm branşında ise başarı Adana sahnesinde geldi. 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na katılan Ali Turan, 65-69 yaş kategorisinde parkuru ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalya kazandı.

Her iki sonuç da Sakarya spor camiasının çok branşlı başarısını gösterirken, kulübün hedeflerine ulaşma yolundaki kararlılığını pekiştirdi.

