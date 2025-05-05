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Hakkari'nin Kız Futbol Takımı, Süper Lig Hedefinde

Hakkari'de kurulan 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü, Süper Lig hedefiyle play-off'lara hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 11:49
Hakkari'nin Kız Futbol Takımı, Süper Lig Hedefinde

Hakkari'nin Kız Futbol Takımı, Uzun Yolda İlerliyor

Hakkari'de, kızların spora yönlendirilmesi amacıyla kurulan 1936 Hakkari Hayalkent Spor Kulübü, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor. Bu sezon, grubunu namağlup tamamlayan takım, play-off aşamasında da aynı başarıyı sürdürerek 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Altyapı Güçleniyor

Hakkari'de 2019 yılında kurulan ve iki yıldır Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden kulüp, futbolcularını sürekli geliştirirken, ablalarının izinden gitme hayali kuran genç sporcularla dolu.

1936 Hakkari Hayalkent Spor, ligde 30. Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grup aşamasını namağlup tamamlayarak, play-off için hazırlanıyor.

Beklentiler ve Hedefler

1936 Hakkari Hayalkent Spor yöneticisi Resul Baran Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün kurulma amacının futbolcu yetiştirmek olduğunu vurguladı. Kaya, “Geçen sene play-off turunu son maçta kaçırdık. Kısıtlı imkanlarla bu başarıyı elde ettik. Bu yıl birinci olup 2. Lig'e çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.

Gelecek vaad eden oyuncularını Süper Lig takımlarına transfer etmeyi planlayan Kaya, “Antrenörümüz köylere giderek yetenek taraması yapıyor. Sporcularımıza güveniyoruz ve Allah’ın izniyle 2. Lig’e çıkacağız. Altyapımız tamamen Hakkarili kızlardan oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Genç Sporcular Hedef Belirliyor

Takımın 16 yaşındaki oyuncusu Çimen Erdin, “Mahallede oynarken hocalarım yeteneğimi keşfetti.” diye konuştu. Play-off’lara katılmanın kendileri için büyük bir sevinç olduğunu belirten Erdin, “Hedefimiz şampiyonluktur. İnşallah 2. Lig’e yükseliriz. Kadınlar her konuda güçlüdür.” sözlerini ekledi.

Takım arkadaşı Nurcan Tunç ise geçen sezon üçüncü sırada tamamladıkları ligi hatırlatarak, “Kızlarımızın çoğu Hakkarili ve hepsi yetenekli. Buraya gelmemiz büyük bir başarı. Destek olunduğunda daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde grubunu namağlup tamamlayan 1936 Hakkari...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde grubunu namağlup tamamlayan 1936 Hakkari Hayalkent Spor, play-off turunda da aynı başarıyı göstererek 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü ve Yüksekovaspor ile temsil edilecek Hakkari'de, altyapının güçlendirilmesi amacıyla kurulan 1936 Hakkari Hayalkent Spor'un futbolcuları, ablalarının izinden gitmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde grubunu namağlup tamamlayan 1936 Hakkari...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde grubunu namağlup tamamlayan 1936 Hakkari Hayalkent Spor, play-off turunda da aynı başarıyı göstererek 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü ve Yüksekovaspor ile temsil edilecek Hakkari'de, altyapının güçlendirilmesi amacıyla kurulan 1936 Hakkari Hayalkent Spor'un futbolcuları, ablalarının izinden gitmek istiyor.

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