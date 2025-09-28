Hakkarigücü 1-0 Prolift Giresun | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi — 2'de 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü, Merzan Futbol Sahası'nda Yaren Çolak'ın 17. dakikadaki golüyle Prolift Giresun'u 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:14
Hakkarigücü 1-0 Prolift Giresun Sanayispor — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Maç özeti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Hakkarigücü, Merzan Futbol Sahası'nda konuk Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, maçın 17. dakikasında Yaren Çolak'ın golüyle öne geçti.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Hakkarigücü, sahadan galip ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da tribünden takip etti.

