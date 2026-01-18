Hakkarigücü Spor 5-0 Gaziantep ALG Spor — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 15. Hafta

Hakkarigücü Spor sahasında 5-0 ile güldü
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi | 15. hafta
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Hakkarigücü Spor, evinde Gaziantep ALG Spor karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 5-0 kazandı.
Aşağı Merzan Mahallesi’ndeki Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde tutarak net bir skorla sahadan galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Hakkâri Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyet tribünden takip ederek Hakkarigücü’ne destek verdi. Ev sahibi takımın üstün oyunuyla şekillenen müsabaka, farklı skorla sona erdi.
