Hakkarili Dr. İrfan Aksu Kilimanjaro'da 3 Günde Zirveye Çıkıp Aynı Gün İndi

HAKKARİ (İHA) — Hızlı tırmanış ve aynı gün inişle kayda geçen nadir bir başarı

Hakkarili inşaat yüksek mühendisi Dr. İrfan Aksu, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında partneri Godwin Naftal ile birlikte Tanzanya'daki Mount Kilimanjaro (5.895 m) zirvesine yönelik zorlu bir tırmanışı başarıyla tamamladı.

Dr. Aksu'nun faaliyeti, 3 gün gibi kısa bir sürede zirveye ulaşılmasını ve aynı gün kamp yapmadan doğrudan park çıkışına iniş gerçekleştirilmesini içeriyordu; bu tür uygulamalar Kilimanjaro Ulusal Parkı kayıtlarında son derece sınırlı olarak yer alıyor.

Açıklamalarda bulunan Dr. İrfan Aksu, "Zirve atağı, 24 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00’de 4.720 metre (Kibo Camp) seviyesinden başlatıp saat 06.00’da Uhuru Peak'e ulaşmıştım. Zirvede gereksiz bekleme yapılmaksızın, sağlık ve güvenlik önceliği esas alınarak aynı gün doğrudan park çıkışına iniş gerçekleştirdim ve faaliyeti saat 21.00’de sorunsuz şekilde tamamladım. Kilimanjaro Ulusal Parkı ve literatürde yer alan faaliyet kayıtları incelendiğinde; 3 gün içinde zirve yapılarak, aynı gün kamp yapılmaksızın doğrudan park çıkışına inilen faaliyetler son derece sınırlıdır. Bu yönüyle gerçekleştirilen çalışma; ileri seviye fiziksel kapasite, saha tecrübesi ve risk farkındalığı gerektiren nadir uygulamalar arasında yer almaktadır. Faaliyet süresince herhangi bir sağlık problemi yaşanmamış, planlanan hedefler güvenli biçimde gerçekleştirilmiştir. Yıllar boyunca Hakkari’nin altyapı ve yol yapım projelerinde aktif görev aldım. Hakkari’nin ekolojisini, dağlarını ve sürdürülebilir turizm vizyonunu uluslararası platformlarda tanıttım. Hakkari Cilo Dağcılık bayrağını ve 'Hakkari Ekoturizm' kitabını, dünyanın bağımsız en yüksek dağı olan Kilimanjaro zirvesine taşıdım" dedi.

Uzun soluklu planlama, ileri seviye saha deneyimi ve disiplinli risk yönetimi gerektiren bu tür hızlı tırmanışlar, dağcılık literatüründe özel bir yere sahip. Dr. Aksu'nun başarısı, Hakkari'nin dağcılık ve ekoturizm tanıtımına uluslararası bir katkı olarak kayda geçti.

