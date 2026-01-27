Karacabey Belediyesi'nden Amatör Spora Güçlü Destek: Altyapıda Yeni Sezon

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:08
Karacabey Belediyesi, amatör spora verdiği güçlü destekle ilçede sporun tabanını genişletiyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı öncülüğünde voleybol ve basketbol branşlarında altyapıdan bölgesel takımlara uzanan kapsamlı bir yapılanma hayata geçirildi. Artan takım sayıları ve elde edilen başarılar, Karacabey’in spor vizyonunu pekiştiriyor.

Voleybolda altyapıdan bölgesel takıma uzanan yapılanma

Belediye, voleybol branşında bu sezon 5 kız ve 1 erkek olmak üzere toplam 6 altyapı takımı ile liglerde mücadele edecek. Altyapıya yapılan yatırımların meyveleri görülürken, bölgesel kadın voleybol takımının da yine altyapıdan yetişen sporcularla kurulduğu bildirildi. Bölgesel takımın müsabakalarının çok yakında başlayacağı; altyapı ve bölgesel yapılanmanın maçlarının önümüzdeki hafta itibarıyla start alacağı aktarıldı.

Fatih Karabatı konuyla ilgili olarak, "Amacımız sadece bugünü değil, yarını da inşa etmek. Altyapımızdan yetişen sporcularımızla bölgesel düzeyde rekabet eden takımlar oluşturmak, Karacabey’in spor kimliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Basketbolda başarı devam ediyor

Basketbolda Karacabey Belediyesi, 3 kız ve 1 erkek olmak üzere toplam 4 altyapı takımı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Geçen sezona ilişkin vurgulanan en önemli başarı ise U10 Minik Kız Basketbol Takımı’nın Bursa ikinciliği oldu. Başkan Karabatı, bu başarıyı doğru planlama ve disiplinli çalışmanın sonucu olarak değerlendirdi ve sporcuları, antrenörleri ile emeği geçenleri tebrik etti.

Sporla gelişen nesiller ve saha ziyareti

Yeni sezon öncesi gençlere ve sporculara seslenen Başkan Karabatı, "Hem voleybol hem de basketbol branşlarımızda mücadele edecek tüm sporcularımıza sağlıklı, centilmence ve başarılı bir sezon diliyorum. Gençlerimizin sporla gelişmesi, disiplinli, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Karabatı, Gençlik ve Spor İşleri Birimi tarafından yürütülen çalışmaların saha incelemesini yaptı. Antrenman alanlarını gezen Başkan Karabatı, sporcular ve öğrencilerle buluşarak görüş ve beklentilerini dinledi; antrenörlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Karabatı, belediye olarak amatör spora desteğin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, altyapı odaklı yaklaşımı, artan takım sayıları ve hedef büyüten projeleriyle ilçede sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunmaya devam edecek.

