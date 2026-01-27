Galatasaray Etihad’ta Manchester City ile Şampiyonlar Ligi’nde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile mücadele edecek.

Grup tablosu ve hedefler

Sarı-kırmızılılar ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Manchester takımı ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray, son maçlar öncesinde ilk 24’e kalmak için avantajlı konumda; Manchester City karşısında alacağı puanlarla ligi daha üst sırada tamamlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların, İngiliz takımına mağlup olması durumunda diğer müsabakaların sonucuna göre sıralaması belli olacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi performansı

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 mağlup ederken; Eintracht Frankfurt’a 5-1, Union Saint-Gilloise’ye 1-0 ve Monaco’ya 1-0 kaybetti. Aslan, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı.

Avrupa karnesi

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 335 maçta yer aldı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 119 kez galip gelirken, 126 defa mağlup oldu ve 90 karşılaşma berabere sona erdi. Takım rakip fileleri 460 kez havalandırırken, kalesinde 507 gol gördü.

Devler Ligi istatistikleri

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Galatasaray 129 karşılaşma oynadı; bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini kaybetti ve 32 maç berabere tamamlandı. Aslan, attığı 131 gole karşılık kalesinde 219 gol gördü.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 33 maçta görev yaptı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 21, Avrupa Ligi’nde 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13’ünden galip ayrılırken, 11’inde yenildi ve 9 müsabakada berabere kaldı.

Gol yükü ve isimler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Bu gollerin 6’sını Victor Osimhen kaydederken, Osimhen gol krallığı yarışında da üçüncü sırada yer alıyor. Yunus Akgün 2 gol atarken, Atletico Madrid maçında Marcos Llorente kendi kalesine gol attı.

Kadro durumu ve kart sınırındakiler

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ile Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yer almıyor. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Takımda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Eski City’liler: İlkay Gündoğan ve Leroy Sane

Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev almaları durumunda eski takımları Manchester City’ye karşı mücadele edecek. İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City’den Galatasaray’a transfer oldu. Leroy Sane ise 2016-2020 yılları arasında oynadığı 135 müsabakada 39 gol kaydetti.

Manchester City ile geçmiş ve rekabet

Galatasaray ile Manchester City, Avrupa kupalarında bugüne kadar karşılaşmadı. Sarı-kırmızılılar İngiliz takımlarıyla 25 kez mücadele etti; bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile eşleşti.

Manchester City ise Avrupa kupalarında Türk ekipleriyle 2 maç oynadı. İngiliz temsilci, 1968 yılında Fenerbahçe ile oynadığı müsabakalarda 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da kariyerinde ilk kez bir Türk ekibine karşı oynayacak.

Manchester City’nin durumu ve kadro eksikleri

Premier Lig’de geride 23 haftada Manchester City, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 46 puan toplayarak averajla 2. sırada yer alıyor. İngiliz takımı ligde en son sahasında Wolverhampton ile karşılaştı ve rakibini 2-0 mağlup etti.

City, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Napoli’yi 2-0, Villarreal’i 2-0, Borussia Dortmund’u 4-1 ve Real Madrid’i 2-1 mağlup ederken; Bayer Leverkusen’e 2-0, Bodo/Glimt’e 3-1 kaybetti ve Monaco ile 2-2 berabere kaldı.

City’de yeni transferler Antoine Semenyo ve Marc Guehi UEFA listesinde olmadığından, Josko Gvardiol, John Stones, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Nico Gonzalez, Savinho ve Oscar Bobb sakatlıklarından dolayı; Rodri ise Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşısında yer alamayacak.

Hakem heyeti

Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Mücadelede VAR’da Carlos del Cerro Grande, AVAR’da Romano Clavadetscher görev yapacak.

