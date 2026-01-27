Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig 23. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak Özbelsan Sivasspor, Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan antrenmanla maç hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:57
Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında sahasında Pendikspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

Antrenman detayları

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Oyuncu çalışmaları

Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTASINDA SAHASINDA PENDİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTASINDA SAHASINDA PENDİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.

TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTASINDA SAHASINDA PENDİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karacabey Belediyesi'nden Amatör Spora Güçlü Destek: Altyapıda Yeni Sezon
2
Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
3
Fenerbahçe - FCSB maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek
4
TBF ile Garanti BBVA 'Milli Takımlar' Forma ve Ana Sponsorluk Anlaşmasını İmzaladı
5
Taekwondo'da Köyceğizli Azra Karakaş, Türkiye Şampiyonası Vizesi Aldı
6
Manisa Büyükşehir'den 123 amatör kulübe 12 milyon 750 bin lira destek
7
Galatasaray Etihad’ta Manchester City ile Şampiyonlar Ligi’nde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları