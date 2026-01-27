Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında sahasında Pendikspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

Antrenman detayları

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Oyuncu çalışmaları

Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

