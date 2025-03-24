Halil Umut Meler, Avrupa'nın Futbol Sahnesinde Sakatlık Geçirdi

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turunda Sakatlık Şoku

İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasındaki UEFA Uluslar B/C Ligi play-off maçı, hakem Halil Umut Meler'in sakatlığıyla ilginç bir hal aldı. Meler, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayınca dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev aldı.

Maçın 37. dakikasında sakatlanan Halil Umut Meler, kenara gelerek sağlık ekibiyle görüştü. Aldığı tedavinin ardından oyuna devam eden Meler, ikinci yarıya çıkamayınca ve bu durum, maçın yaklaşık 8 dakika gecikmeli başlamasına neden oldu.

Rövanş maçında, İrlanda Cumhuriyeti sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ederek Uluslar B Ligi'ne yükselebilmek için avantaj elde etmişti. Dünkü karşılaşmada, İrlanda bir kez daha aynı skorla galip gelerek, toplamda 4-2'lik skorla başarılı bir şekilde üst lige terfi etti.