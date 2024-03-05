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Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa maçında görev

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, İtalya’nın tarihi San Siro Stadyumu’nda devam ediyor. Milan, Son 16 Turu ilk maçında Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Türk hakem Halil Umut Meler, bu önemli karşılaşmanın düdüğünü çalacak.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:11
Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa maçında görev

San Siro’da Avrupa Gecesi: Milan, Slavia Prag’ı Ağırlıyor,

Haber Giriş Paragrafı: Futbolun kalbi bu Perşembe gecesi Milano’da atacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Milan’ın ev sahipliği yapacağı maçta, Çekya’nın güçlü ekibi Slavia Prag’ı konuk edecek. Saat 23.00’te başlayacak mücadele, futbolseverler için kaçırılmayacak bir şölen vaat ediyor.

 Milan’ın yıldızlarla dolu kadrosu, Slavia Prag’ın direnciyle San Siro’da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, uluslararası arenada tecrübesini bir kez daha sergileyecek. Meler’e, yardımcı hakem olarak Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olurken, VAR odasında Alper Ulusoy ve AVAR’da Abdulkadir Bitigen görev alacak.

“AVRUPA LİGİ’NDE TÜRK HAKEM RÜZGARI”

Bu karşılaşma, Milan için Avrupa’da bir üst tura çıkma yolunda kritik bir adım olacak. Slavia Prag ise sürpriz bir sonuç elde ederek avantajı kendi lehine çevirmeye çalışacak.

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