Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi'nde Görev Alacak

Halil Umut Meler'e Önemli Görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 5 Eylül 2024 tarihinde Portekiz ile Hırvatistan arasında gerçekleşecek olan UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasını yönetecek.
Müsabakanın Detayları
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, müsabaka Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estadio do Benfica stadyumunda oynanacak.
Hakem Ekibi
Meler'in yardımcı hakemliğini Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapacak.
VAR Hakemleri
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR hakemi olarak, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.