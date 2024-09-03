Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi'nde Görev Alacak

Halil Umut Meler'e Önemli Görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 5 Eylül 2024 tarihinde Portekiz ile Hırvatistan arasında gerçekleşecek olan UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasını yönetecek.

Müsabakanın Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, müsabaka Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estadio do Benfica stadyumunda oynanacak.

Hakem Ekibi

Meler'in yardımcı hakemliğini Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapacak.

VAR Hakemleri

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR hakemi olarak, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.