DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,57 0,09%
ALTIN
2.875,98 0,68%
BITCOIN
3.037.573,94 -1,66%

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Adım Adım İlerlemeyi Hedefliyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'adım adım' ilerleyerek başarıya ulaşmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:03
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Adım Adım İlerlemeyi Hedefliyor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Hedef Büyütüyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Karadağlı başantrenörü Igor Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en iyi takımları ile karşılaşacaklarını açıkladı. Kolakovic, bu mücadelede başarılı olmak için adım adım ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Saint-Nazaire VB Atlantique ile İlk Maç

Kolikavic, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk karşılaşmalarının yarın Fransız temsilcisi Saint-Nazaire VB Atlantique ile olacağını hatırlattı. Kolakovic, Saint-Nazaire VB Atlantique takımının Fransa Erkek Voleybol Ligi'nin son şampiyonu olduğunu belirterek, bu karşılaşmanın zorlu geçeceğini ifade etti.

Fransa’nın köklü bir voleybol kültürüne sahip olduğunu dile getiren Kolakovic, sabırlı bir oyun sergileyen bir rakipleri olduğunu belirtti ve gruba galibiyetle başlamak istediklerini açıkladı.

Ciddi Rakipler ve İlk Hedef

Cevap vermesi gereken başka zorlu rakiplerin bulunduğuna dikkat çeken Kolakovic, D Grubu'nda İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE takımlarının da bulunduğunu vurguladı. Başarısının anahtarı olarak 'adım adım' ilerlemek gerektiğini belirten Kolakovic, ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu ifade etti.

Takım İçi Motivasyon ve Hedefler

Kendine ve takımına güvenen Kolakovic, SMS Grup Efeler Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptıklarını ve her sayı için mücadele eden bir takım oluşturduklarını kaydetti. Takımın defans ve blok konusunda daha agresif olmalarını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'ye Adaptasyon Süreci

Kolakovic, Türkiye ve özellikle Ankara'ya alıştığını ve burada kendisini çok rahat hissettiğini belirtti. Ankara'daki imkanları çok beğendiğini ifade edenbaşantrenör, Türk mutfağının Karadağ ve Sırbistan mutfaklarına yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Kolakovic, taraftarlarının sezon boyunca kendilerine destek vermeye devam etmesini beklediklerini ve kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
2
Kayserispor, Sinan Kaloğlu İle Mağlubiyet Yaşamadı
3
Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yılında Anılacak
4
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda ile Karşılaşıyor
5
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg ile Karşılaşacak
6
Terminal Kadıköy, Fenerbahçe Beko'nun Yeni Forma Sponsoru Oldu
7
Fethiye'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi