Halkbank, Kadınlar Basketbol Liglerinin İsim Sponsoru Oldu

Halkbank, Kadınlar Basketbol Liglerine İsim Sponsoru Olarak Katıldı

Halkbank, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin isim sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene katılanlar

İmza töreninde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hazır bulundu.

Federasyon Başkan Vekili Harun Erdenay'ın açıklaması

İmza töreninde bir konuşma yapan Erdenay, "Kadın basketbolun geleceğine güç katacak bu yolculukta bizimle olan Halkbank'a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Erkek basketbol milli takımımız bir sınav veriyor. Gerçekten 5'te 5 yaparak bize gurur verdiler. Dünyanın en iyi takımlarından Sırbistan'ı yenerek son 16'ya adımızı yazdırdık. Halkbank 87 yıldır ekonomimize yön veren bir değerimiz. Bugün kadın basketboluna destek vererek bizler için son derece önemli bir olaya imza atıyor. Federasyon olarak ülkemizin değerleriyle el ele vererek kadın basketbolunu yukarı taşımaya kararlıyız. Türk basketbolunun geleceği adına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın mesajı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Kadın basketbolumuz son yıllardaki yükselişiyle gurur kaynağımız oldu. Avrupa'da kazanılan başarılar, kadın sporcuların azmi, skor tabelasının ötesinde kadın basketbolunu geleceğe taşıyan ve spor kültürünü güçlendiren değerlerdir. Kadın sporcuların uluslararası başarılarından güç alıyoruz. Bu başarılar sadece sporumuzda değil toplumda da güçlü motivasyon oluşturmaktadır. Kadın girişimcilere yönelik programlar hayata geçiriyor, onları üretime katılmaya, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Onlara sunduğumuz desteklerle binlerce kadının iş dünyasına katkı sağlamasından mutluluk duymaktayız. Spora desteğimizi uzun vadeli vizyonla ele aldık. Gençlere dayanışmanın neleri mümkün kıldığını gösterdik. Aynısını kadın basketboluna taşıyoruz. Kadın basketbolunun gelişiminin toplumsal ilerlemeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Genç yeteneklerin yolunu açmak ve sporun marka değerini yükseltmek amacıyla isim sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonun takımlara hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini yürekten diliyorum."

Arslan, kadın basketbolculara yönelik de konuşarak, "Liglerimizde mücadele eden sizler ülkemizin gurur kaynağısınız. Çalışkanlığınızla hayatın her alanında örnek oluyorsunuz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da tebrik etti.

İmza töreni ve yeni sezon isimlendirmesi

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza töreni sonrasında Erdenay, Arslan'a basketbol topu hediye etti. Yeni sezonda ligler Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi olarak anılacak.

Erdenay: Madalya hedefi

İmza töreninin sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Harun Erdenay, A Milli Basketbol Takımı'nın madalya hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti: "Turnuvanın başlangıcında Ergin Ataman bir madalya hedefi koymuştu. Grupta 5'te 5 yaptık. Sırbistan son olimpiyatlarda ABD'yi son dakikaya kadar zorlamış bir takımdı. Çok iyi bir takımımız var. Çok bir arada oynuyorlar, çok istiyorlar. Son 16'da rakibimiz İsveç, sonra çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek galibi. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın yarı finale kadar uzanacağını tahmin ediyorum. Oyuncularımızla ve teknik ekibimizle konuştuğumuzda herkes, bütün takım madalyaya kitlenmiş durumda. Bütün ülkemizin desteğini de hissediyorlar. Sonuna kadar gideceğimize inanıyoruz."

