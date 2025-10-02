Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026: 6 şehir, 11 takım yarışacak
SALİH ULAŞ ŞAHAN - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunda 6 şehirden toplam 11 takım mücadele edecek.
Sezon ve format
Lig, 46. sezonunu yaşayacak ve maçlar 4 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Her hafta bir takımın bay geçeceği ligde ilk 8 sırayı alan takımlar play-off bileti kazanacak. Sezon sonunda ise son üç takım küme düşecek.
Takımlar ve şehir dağılımı
Bu sezon ligde yer alan şehirler ve takım sayıları şöyle: İstanbul 4, Ankara 3, Mersin 1, Çanakkale 1, Kocaeli 1, Kayseri 1.
İstanbul: Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA, Emlak Konut.
Ankara: OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, BOTAŞ.
Mersin: ÇİMSA ÇBK Mersin.
Çanakkale: Dardanel Çanakkale Belediyespor.
Kocaeli: Kocaeli Kadın Basketbol.
Kayseri: Melikgazi Kayseri Basketbol.
Salonlar ve kapasiteler
Fenerbahçe Opet (İstanbul) - Metro Enerji, Kapasite: 2500
Galatasaray Çağdaş Faktoring (İstanbul) - Sinan Erdem, Kapasite: 16500
Beşiktaş BOA (İstanbul) - Beşiktaş Akatlar, Kapasite: 3200
Emlak Konut (İstanbul) - Başakşehir, Kapasite: 3012
OGM Ormanspor (Ankara) - M. Sait Zarifoğlu, Kapasite: 2000
BOTAŞ (Ankara) - Ankara 10, Kapasite: 400
Nesibe Aydın (Ankara) - TOBB ETÜ, Kapasite: 2000
ÇBK Mersin (Mersin) - Servet Tazegül, Kapasite: 7500
Dardanel Çanakkale Belediyespor (Çanakkale) - Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi, Kapasite: 2500
Melikgazi Kayseri Basketbol (Kayseri) - Kadir Has Kongre Merkezi, Kapasite: 7200
Kocaeli Kadın Basketbol (Kocaeli) - Şehit Polis Recep Topaloğlu, Kapasite: 5000
Lig, şehirlerin güçlü temsilcilerini sahaya çıkarırken, sezon boyunca hem sıralama rekabeti hem de küme düşme mücadelesi öne çıkacak.