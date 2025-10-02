Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026: 6 şehir, 11 takım yarışacak

SALİH ULAŞ ŞAHAN - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunda 6 şehirden toplam 11 takım mücadele edecek.

Sezon ve format

Lig, 46. sezonunu yaşayacak ve maçlar 4 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Her hafta bir takımın bay geçeceği ligde ilk 8 sırayı alan takımlar play-off bileti kazanacak. Sezon sonunda ise son üç takım küme düşecek.

Takımlar ve şehir dağılımı

Bu sezon ligde yer alan şehirler ve takım sayıları şöyle: İstanbul 4, Ankara 3, Mersin 1, Çanakkale 1, Kocaeli 1, Kayseri 1.

İstanbul: Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA, Emlak Konut.

Ankara: OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, BOTAŞ.

Mersin: ÇİMSA ÇBK Mersin.

Çanakkale: Dardanel Çanakkale Belediyespor.

Kocaeli: Kocaeli Kadın Basketbol.

Kayseri: Melikgazi Kayseri Basketbol.

Salonlar ve kapasiteler

Fenerbahçe Opet (İstanbul) - Metro Enerji, Kapasite: 2500

Galatasaray Çağdaş Faktoring (İstanbul) - Sinan Erdem, Kapasite: 16500

Beşiktaş BOA (İstanbul) - Beşiktaş Akatlar, Kapasite: 3200

Emlak Konut (İstanbul) - Başakşehir, Kapasite: 3012

OGM Ormanspor (Ankara) - M. Sait Zarifoğlu, Kapasite: 2000

BOTAŞ (Ankara) - Ankara 10, Kapasite: 400

Nesibe Aydın (Ankara) - TOBB ETÜ, Kapasite: 2000

ÇBK Mersin (Mersin) - Servet Tazegül, Kapasite: 7500

Dardanel Çanakkale Belediyespor (Çanakkale) - Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi, Kapasite: 2500

Melikgazi Kayseri Basketbol (Kayseri) - Kadir Has Kongre Merkezi, Kapasite: 7200

Kocaeli Kadın Basketbol (Kocaeli) - Şehit Polis Recep Topaloğlu, Kapasite: 5000

Lig, şehirlerin güçlü temsilcilerini sahaya çıkarırken, sezon boyunca hem sıralama rekabeti hem de küme düşme mücadelesi öne çıkacak.