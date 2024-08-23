Halkbank Voleybol Takımı 2024-25 Sezonuna Merhaba Dedi

Halkbank 2024-25 Sezonunu Açtı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2024-25 sezonuna hazırlıklarını başlatarak yeni bir döneme girdi. Başkent ekibi, son şampiyon unvanıyla Efeler Ligi'nde mücadele edecek.

Başantrenör Igor Kolakovic Yönetiminde

Takım, başantrenör Igor Kolakovic'in önderliğinde, sağlık kontrollerinin ardından kondisyon ve saha çalışmalarına hız verdi. Voleybolcular, sağlıklı bir başlangıç için gerekli testlerden geçirildi. Hazırlık Maçları Yolda

Halkbank, milli takımlarda görev alan oyuncularıyla birlikte haftalık çalışma programını devreye sokmayı planlıyor. Eylül ayı itibarıyla farklı takımlarla hazırlık maçları da yapılacak.