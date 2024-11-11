Halkbank Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne Hazır

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’ne odaklanarak 13 Kasım Çarşamba günü sahasında Fransız temsilcisi Saint Nazaire VB Atlantique ile karşılaşacak. Mücadele, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak.

Maç Detayları

Karşılaşmayı yönetecek hakem ikilisi, Polonyalı Pawel Burkiewicz ve Sırp Alexandar Petrovic olacak.

Kaptan Ma'a’dan Galibiyet Mesajı

Takım kaptanı ve ABD’li pasör Micah Ma'a, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini belirtti. Mücadeleye odaklandıklarını ve akıllarında yalnızca galibiyet düşündüklerini aktaran Ma'a, şu şekilde konuştu:

"Bu yıl da CEV Şampiyonlar Ligi’nde olduğumuz için çok heyecanlıyız. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Gruba galibiyetle başlamanın önemini biliyoruz. İvme ve güven kazanabilmemiz için bu galibiyet çok önemli. Camia olarak odaklandık. İstediğimizi alacağımıza inanıyoruz ve taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Bir sonraki aşamanın, takımın sezonun o bölümünde nasıl oynadığı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence ekip olarak iyi oynuyorsak, sonraki aşamalarda bazı takımları şaşırtabiliriz."

D Grubu Mücadeleleri

Halkbank, D Grubu’nda Saint Nazaire VB Atlantique ile birlikte İtalya’dan Sir Sicoma Monini ve Çekya’dan Jihostroj CESKE ile mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.